Скончалась казанский архитектор и реставратор Фарида Забирова

Ушла из жизни казанский архитектор и реставратор, председатель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Ей было 67 лет.

Как сообщил автор телеграм-канала «Архитектурасы» причиной смерти стал ковид. Фарида Забирова заразилась им в Москве, во время участия в форуме ВООПиК.

Фарида Забирова — членкор Российской академии архитектурного наследия, заслуженный архитектор РТ, преподаватель КГАСУ, методист-координатор разработки концепций сохранения и развития ансамбля Казанского кремля, острова-града Свияжск, Старо-Татарской слободы и проектов реставрации объектов культурного наследия.

Забирова закончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института в 1967 году, после учёбы работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». С 1981 по 1986 год была начальником сектора охраны памятников истории и культуры, далее до 1992 года — отдела Главного архитектурно-планировочного управления Казани.

С 2009 по 2021 год занимала пост председателя татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а в 2021 году стала его главой.

Редакция «Казанских ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Фариды Мухамедовны.