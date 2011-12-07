В Казани прошёл чемпионат Европы по сумо

В столице Татарстана 25 июня стартовал грандиозный праздник борьбы сумо. В течение трех дней (25-27 июня) в Казани пройдут чемпионат Европы среди взрослых, а также первенства континента среди юниоров и юниорок (до 22 лет и до 24 лет). В первый день состязаний медали оспаривали борцы не старше 22 лет.

Для соревнований лучших сумоистов Европы во дворце единоборств «Ак Барс» над спортивной площадкой (дохё) был возведен специальный навес цуриянэ (яката). Он символизирует крышу синтоисткого храма и является одним из неотъемлемых атрибутов мирового сумо.

Выше всяких похвал в первый день соревнований выступили российские юниоры и юниорки, которые завоевали 26 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

На втором месте сборная Польши (19:4-7-8), на третьем — сборная Венгрии (6:1-1-4).

«Уважаемые участники соревнований, тренеры, зрители, от имени Президента Татарстана и Правительства республики поприветствовать вас в Казани. От имени Министерства спорта и Правительства республики позвольте выразить вам слова благодарности за право проведения этого турнира в столице Татарстана. Я бы хотел пожелать каждому участнику соревнований удачных выступлений и чтобы вы смогли посмотреть наш прекрасный город», — сказал замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

Важно отметить успех 21-летней сумоистки из Казани Анны Красновой (весовая категория до 73 кг), которая впервые в истории выиграла золотую медаль первенства Европы среди юниорок не старше 22 лет. Этот титул первый для борцов Татарстана, где сумо развивается только два года. Тем ценнее успех Анны Красновой для популяризации сумо в одной республике, известной своими богатыми борцовскими традициями.

«Большое спасибо Министерству спорта России и Татарстана за возможность провести чемпионат Европы по сумо в Казани, это прекрасный город. Всем спортсменам я желаю удачи и победы», — отметил Президент Европейской федерации сумо Дариуш Розум.

Напомним, что в соревнованиях приняло участие свыше 300 спортсменов из 20 европейских сборных.