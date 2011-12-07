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29 июля состоится вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес». Мероприятие состоится в 11:00 и будет посвящено вопросам развития инновационной экосистемы.
В рамках предстоящего вебинара спикеры рассмотрят такие вопросы, как:
● государственная поддержка инфраструктуры для развития инноваций;
● формы создания элементов инновационной инфраструктуры России;
● механизмы поддержки технологического предпринимательства и разработчиков;
● опыт крупных компаний по внедрению и развитию инноваций;
● привлечение частных инвестиций в отрасли высоких технологий.
В вебинаре примут участие:
1. Боярко Михаил Викторович — исполнительный директор ООО «Креативные технологии»,
2. Галеев Вадим Венерович — Заместитель директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис»,
3. Ефимов Василий Васильевич — Генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия» и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия),
4. Савва Арсен Владимирович — заместитель директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,
5. Симонова — Емельянова Любовь Игоревна — директор проектного офиса «Развитие технологий» в ПАО «Ростелеком»,
6. Качай Алексей Романович — заместитель генерального директора по стратегии ОАО «Роснано»,
7. Шавалиев Эльдар Рамильевич — директор центра цифровой трансформации ПАО «Камаз».
Соорганизатором форума и модератором блока панельных сессий на тему «Инновации, интегрированные в бизнес» выступает НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ».