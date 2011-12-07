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29 июля состоится вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес»

Мероприятие пройдет в ходе Kazan Digital Week.

29 июля состоится вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес». Мероприятие состоится в 11:00 и будет посвящено вопросам развития инновационной экосистемы.

В рамках предстоящего вебинара спикеры рассмотрят такие вопросы, как:

●    государственная поддержка инфраструктуры для развития инноваций;

●    формы создания элементов инновационной инфраструктуры России;

●    механизмы поддержки технологического предпринимательства и разработчиков;

●    опыт крупных компаний по внедрению и развитию инноваций;

●    привлечение частных инвестиций в отрасли высоких технологий.

В вебинаре примут участие:

1.   Боярко Михаил Викторович — исполнительный директор ООО «Креативные технологии»,

2.   Галеев Вадим Венерович — Заместитель директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис»,

3.   Ефимов Василий Васильевич — Генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия» и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия),

4.   Савва Арсен Владимирович — заместитель директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,

5.   Симонова — Емельянова Любовь Игоревна — директор проектного офиса «Развитие технологий» в ПАО «Ростелеком»,

6.   Качай Алексей Романович — заместитель генерального директора по стратегии ОАО «Роснано»,

7.   Шавалиев Эльдар Рамильевич — директор центра цифровой трансформации ПАО «Камаз».

 Соорганизатором форума и модератором блока панельных сессий на тему «Инновации, интегрированные в бизнес» выступает НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ». 

КВ
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