29 июля состоится вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес». Мероприятие состоится в 11:00 и будет посвящено вопросам развития инновационной экосистемы.

В рамках предстоящего вебинара спикеры рассмотрят такие вопросы, как:

● государственная поддержка инфраструктуры для развития инноваций;

● формы создания элементов инновационной инфраструктуры России;

● механизмы поддержки технологического предпринимательства и разработчиков;

● опыт крупных компаний по внедрению и развитию инноваций;

● привлечение частных инвестиций в отрасли высоких технологий.

В вебинаре примут участие:

1. Боярко Михаил Викторович — исполнительный директор ООО «Креативные технологии»,

2. Галеев Вадим Венерович — Заместитель директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис»,

3. Ефимов Василий Васильевич — Генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия» и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия),

4. Савва Арсен Владимирович — заместитель директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,

5. Симонова — Емельянова Любовь Игоревна — директор проектного офиса «Развитие технологий» в ПАО «Ростелеком»,

6. Качай Алексей Романович — заместитель генерального директора по стратегии ОАО «Роснано»,

7. Шавалиев Эльдар Рамильевич — директор центра цифровой трансформации ПАО «Камаз».

Соорганизатором форума и модератором блока панельных сессий на тему «Инновации, интегрированные в бизнес» выступает НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ».