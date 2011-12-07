Евгений Чекашов: «В сфере ЖКХ клиентоориентированность можно повысить только сделав ее открытой»

В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга». Темой обсуждения стала проблема коммуникации с жителями в сфере ЖКХ.

Модератором встречи был назначен генеральный директор АМК «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, он и задал направление, в котором проходило всё дальнейшее обсуждение.

Сфера ЖКХ — самая проблемная в части обращений, жителей не удовлетворяет коммуникация, они недовольны выполнением услуг. Более 3000 обращений в народный контроль связаны с ЖКХ. Жители связывают эти вопросы с пробелами в работе государства», — отметил Кутилов.

По мнению депутата Госсовета Республики Татарстан Марата Нуриева, граждане часто не осведомлены о том, как работает сфера ЖКХ, поэтому образование в этой сфере важно дать ещё со школьной скамьи. По его словам, это поможет в будущем избежать траты времени на решение проблем в этой сфере.

«Сегодня отсутствует гарантия выполненных работ. Если работа выполнена хорошо, то управляющая компания останется в этой сфере, если нет — то нет. Это повышает мотивацию компании», — также отметил Нуриев.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что сейчас большая проблемы между связью населения и ЖКХ является вопрос ценообразования. Решить её можно с помощью создания цифровых платформ для того, чтобы каждый житель страны мог самостоятельно отследить и понять, каким образом высчитываются тарифы за услуги.

«Нужна стройная стабильная система стандартов для разных регионов, которая бы учитывала все запросы. Также просто необходимо создание единой цифровой платформы, позволяющей жителями видеть процесс ценообразования. Люди должны понимать условия ценообразования», — пояснил Абзалов.

«В сфере ЖКХ клиентоориентированность можно повысить только сделав ее открытой. Житель должен сам выбирать, кто и по каким условиям его будет обслуживать» — подчеркнул заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов.