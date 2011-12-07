«Главное — все правильно организовать»: сможет ли Минуллина заработать на KazanSummit 12 млн рублей

Талия Миннулина: Мы ставим себе задачу выйти в ноль, а потом уже на окупаемость

На сегодня проведение KazanSummit, на который выделяется 12 млн рублей, не может принести дохода. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Потому что саммит платный, но по факту участники берут „пакеты“ недорогие и этого не хватает, чтобы окупить аренду „Казань Экспо“», — объяснила Минуллина.

Экономика саммита пока отрицательная, говорит глава АИР, организаторы сейчас ставят себе задачу начать выходить в ноль, а потом только заработать.

«Пока мы даже этого не делаем. Сегодня мы стремимся минимизировать бюджетное участие и привлекать спонсоров, которые нам выделяют средства», — заключила Минуллина.

Синергии с Росконгрессом пока не вышло

Фонд Росконгресс, который занимается организацией масштабных событий, готов был протянуть руку помощи татарстанскому Агентству инвестиционного развития для организации форума. Тогда шеф фонда Александр Стуглев заявил, что они готовы помочь АИР РТ даже финансово.

«Мы в партнерстве с вашими организаторами проводим консультирование по вопросам качественной организации мероприятия и передаем те знания, которые имеем в области создания больших форумов. Поэтому в случае, если будет запрос, в том числе и на производственные действия, то, конечно, мы готовы оказать возможное содействие», — заявлял Стуглев в июне.

Однако спустя два месяца глава АИР рассказала корреспонденту КВ, что они обсуждали с фондом только возможное партнерство, договоренностей достичь так и не удалось.

«Ни финансово, ни организационно в этом году мы с ними не работали. Саммит по-прежнему проводится нашими силами. Команда оргкомитета каждый год наращивает свои компетенции и растет вместе с мероприятием. Семь круглых столов пятилетней давности превратились в 2021 году в 90 насыщенных мероприятий деловой программы. Пока в субъектах России такого крупного ежегодного международного мероприятия больше нет, и уж точно по тематике Саммит уникален: Татарстан занял свою нишу как мост между российскими регионами и странами Организации Исламского сотрудничества», — прокомментировала Минуллина ситуацию нашему изданию.

Она также отметила, что АИР планирует наращивать партнерскую сетку и дальше, а также выразила уверенность, что это даст синергетический эффект.

Так примечателен и тот факт, что в этом году на сайте госзакупок размещено лишь два тендера — один на 2,7 млн рублей, который включает в себя оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения, и на 150 тыс. рублей, согласно которому победитель должен организовать участие 3 представителей.

В прошлом же году был тендер на 16 млн рублей — тогда нужно было организовать зоны делового общения в рамках проведения саммита.

Билеты от 25 до 50 тысяч рублей

В июне этого года прошел другое масштабное событие — Питерский международный экономический форум. «Большой собрат» казанского мероприятия собрал 13,5 тыс. человек из 141 страны. На форуме было подписано более 890 соглашений на общую сумму более 4,2 трлн рублей, заявили в Росконгрессе.

Стоит отметить, что в 2021 году ПМЭФ обсуждали и осуждали за стоимость «входного билета» (около 1 млн рублей) и меню (кофе за 1 тыс. рублей, 40 грамм виски за 3,5 тыс.).

Не стоит забывать, что участие в KazanSummit небесплатное. Каждый, кто решился посетить татарстанскую бизнес-тусовку, должен также оплатить входной билет. Правда, несмотря на амбиции и масштабы мероприятия, стоимость «проходки» на казанский форум не так велика.

К примеру, если участники ПМЭФ оставляют целые состояния, покупая билеты почти за миллион рублей, то на «вечеринке» АИР Татарстана все гораздо скромнее. Как стало известно нашему изданию, есть две категории билетов: за 25 тыс. рублей и тариф «все включено», который обойдется в два раза дороже. Стоимость варьируется от возможности посещения сессий и заседаний.

Те, кто все-таки решили раскошелиться, должны оплатить всю сумму «дочке» АИРа — Дирекции международных программ. Судя по всему, продажа билетов приносит республике неплохие доходы. Даже в пандемийный год дирекция заработала чуть более 43 млн рублей, по данным системы электронного документооборота СБИС (имеются в виду все доходы, а не только полученные от «КазаньСаммита»).

Спрос есть, на сайте госзакупок нашей редакции удалось найти тендер: Корпорация развития Среднего Урала, привлекающая инвестиции в Свердловскую область, готова оплатить самый дорогой билет трем своим сотрудникам. Будут ли эти траты оправданы, станет известно после саммита.

Люксы для гостей из Ближнего востока

KazanSummit, как и ПМЭФ, возвращается после года простоя из-за пандемии коронавируса. Организаторами было принято решение провести саммит в смешанном формате. В столицу Татарстана должны слететься представили 60 зарубежных стран и 30 регионов России.

Однако вип-гостей нужно где-то селить и организовать для них культурную программу. Высокие гости заселятся в самых фешенебельных отелях Казани, сюда входят и Luciano, и Kazan Palace by TASIGO.

Так, например, ночь в номере люкс площадью 151 квадратный метр с панорамными видами в «Корстоне» обойдется в 32 тыс. рублей.

В президентских апартаментах Luciano Hotel & SPA за ночь надо будет выложить 60 тыс. рублей. Номер состоит из спальни с большой кроватью King.

А ночь в отеле Kazan Palace by Tasigo, в который вложились турецкие инвесторы, будет стоить 140 тыс. рублей.

Эксперт: Форумы не могут принести прибыль, главное — заключенные там соглашения

Любые форумы, в том числе и исключительно экономические, не могут принести прямую прибыль. Потому что затраты на организацию форума всегда большие - нужно организовать прилет гостей со всего мира, обеспечить их проживание и питание. Сам по себе форум прибыли не дает, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Форум дает возможность заключить контракты, которые могут оказаться выгодными, как в масштабах государства, так и в масштабах какой-то отрасли, а также для отдельных компаний. Многие вещи на подобных форумах решаются тет-а-тет, а не публично. Поэтому организаторам нужно суметь добиться того, чтобы на форуме были интересные и полезные люди и суметь их грамотно свести с представителями заинтересованной стороны, в данном случае России, чтобы эти инвесторы, которые приедут на форум, не уехали с пустыми руками», — говорит специалист.

Он подчеркнул, что организаторы должны предложить то, что выгодно для всех сторон.

«Задача стоит только одна — правильно расставить акценты, организовать встречу людей, сами заседания и кулуарное общение. Нужно сделать так, чтобы люди приехали не просто попить шампанское и разъехались по домам, а заключили выгодные для всех контракты», — поясняет Коренев.

Также он прокомментировал и возможность получения доходов организаторами в условиях пандемии.

«В пандемию такие события организовывать тяжело, потому что приходится соблюдать карантинные ограничения, многие страны стараются быть изолированными, плюс некоторые стремятся решать только свои проблемы, хотя надо иметь в виду, что в одиночку их всегда решать тяжелее, чем вместе. На самом деле, как показывает опыт предыдущих форумов, которые уже прошли, например, ПМЭФ-2021, хоть и не в таком масштабе, как обычно, но все-таки, люди прилетают. И безусловно, если бизнесмену интересно, он все равно приедет. Пандемия, конечно, усложняет процедуру организации форума, но не принижает их значимость», — заключил Алексей Коренев.

Талия Миннулина в беседе с КВ отметила, что задел на прибыльность есть.

«Зарабатывать можно на регистрационных взносах участников, продаже выставочной площади, рекламе на площадке Саммита», — сказала «Казанским ведомостям» глава АИР РТ.