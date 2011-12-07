Компания «Таттелеком» прокомментировала ситуацию с возможным отключением жителей Салмачей и Куюков от интернета

Компания «Телеком 21» заявила о разрыве контракта на аренду сетевого оборудования с компанией «Таттелеком» по инициативе последней. Это может привести к отключению интернета в татарстанских поселках. Сети лишатся жители Салмачей, Новых Салмачей, Алтана, Куюков, Царицыно, Званки и других населенных пунктов.

В компании считают, что «Таттелеком» нарушает федеральное законодательство. Генеральный директор ЗАО «Телеком 21» Зариф Закиров заявил, что намерен решать конфликт в Арбитражном суде Татарстана.

«Представители компании уже отправили жалобы в Федеральную антимонопольную службу, торгово-промышленные палаты, а также бизнес-омбудсмену по РТ», — заявил Закиров.

Ситуацию прокомментировала компания «Таттелеком». Информация появилась на официальном сайте компании. В пресс-релизе сообщается, что в 2010 году Государственным комитетом РТ по тарифам был определен нормативный уровень тарифов на оказание услуг по аренде кабельной канализации.

Договор между ПАО «Таттелеком» и ЗАО «Телеком 21» на аренду последним кабельной канализации был заключен в 2012 году. Однако цена оказалась в семь раз ниже, чем по тарифу. Объективное обоснование таких действий со стороны подписантов отсутствует.

«Стоимость аренды для других компаний не ниже определенного Государственным комитетом РТ по тарифам уровня», — отметили в «Таттелекоме».

Договором предусмотрена возможность его расторжения любой из сторон.

ПАО «Таттелеком» воспользовалось этим правом, так как сложившаяся на сегодняшний день ситуация наносит ущерб компании и акционерам.

«В апреле этого года ЗАО „Телеком 21“ было уведомлено о намерении ПАО „Таттелеком“ расторгнуть договор», — заявили в компании.

Также в компании заявили о готовности рассмотреть вопрос приведения условий договора с ЗАО «Телеком 21» к нормативному уровню. Также в компании хотят получить компенсацию ранее недополученных ПАО «Таттелеком» доходов.