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На KazanSummit-2021 выступит художник по визуальным эффектам фильма «Гравитация»

За свою работу над фильмом Пойя Шохани получил премию «Оскар».

Во время Kazansummit-2021 с лекцией выступит Пойя Шохани, который получил премию «Оскар» за работу над фильмом «Гравитация». Об этом на брифинге в Кабмине сказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«С лекцией на саммите выступит Пойя Шохани, он основатель компании, которая работает и создает спецэффекты, он получил „Оскар“ за фильм „Гравитация“. Лекция пройдет 29 июля в 11:30 в павильоне Russia Halal Expo», — рассказала Миннулина.

Шохани расскажет какими навыками нужно обладать чтобы попасть в эту отрасль.

Напомним, что во время саммита, который пройдет с 28 по 30 июля, проведут 90 различных деловых мероприятий. 

КВ
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