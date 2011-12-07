На Kazansummit пройдет 90 различных деловых мероприятий

Во время проведения Kazansummit-2021 пройдет 90 деловых мероприятий, среди них, например, VII Машиностроительный кластерный форум. Об этом на брифинге в Кабмине сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В рамках деловой программы пройдет 90 мероприятий. Для того чтобы их организовать проведена большая работа, которая связана с определением модератора, тематики, сценарий, спикеры и эксперты», — сказала Минуллина.

Глава АИР РТ отметила, что подготовка к такому масштабному мероприятию началась еще год назад и благодаря коронавирусу удалось выиграть время чтобы лучше подготовится к Kazansummit-2021.

Также на саммите впервые пройдут: Форум молодых лидеров торгово-промышленных палат, Логистика экономических перспектив «Россия-Африка», Каспийский клуб. Связующая роль МТК «Север-Юг».

Напомним, что Kazansummit-2021 пройдет в смешанном формате с 28 по 30 июля.