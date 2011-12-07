Талия Минуллина объяснила, в какую сумму обходится проведение KazanSummit

На сегодня KazanSummit, на проведение которого выделено 12 млн рублей, не может принести дохода. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Во-первых, каждый год расходы на проведение саммита возрастают, потому что, если провести 7 круглых столов и 90, это большая разница. У нас есть государственная программа, в которую заложен бюджет на проведение саммита — 12 млн рублей, они идут через торги, но на сегодняшний день это не покрывает расходы на все наши деловые мероприятия даже наполовину. Потому что саммит платный, но по факту участники берут „пакеты“ недорогие и этого не хватает, чтобы окупить аренду „Казань Экспо“», — сообщила Минуллина.

Она отметила, что экономика саммита пока отрицательная, организаторы сейчас ставят себе задачу начать выходить в ноль, а потом и заработать.

«Пока мы даже этого не делаем. Сегодня мы стремимся минимизировать бюджетное участие и привлекать спонсоров, которые нам выделяют средства», — заключила Минуллина.