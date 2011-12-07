В Казани продлили прием заявок на вакансию председателя комитета по транспорту до 3 августа. Претендентам необходимо заполнить анкету на сайте мэрии Казани, а также подготовить проект развития транспортной системы города.

«Финалистов конкурса определят по итогам встречи с экспертами транспортной отрасли, презентации проектов, решения кейсов и участия в ассессмент-сессии», — сообщает мэрия.

Чтобы стать кандидатом, необходимо высшее образование, год стажа в муниципальных службах или два — по специальности.

Напомним, что бывший председатель комитета транспорта города Казани Айдар Абдулхаков теперь возглавляет МУП «Метроэлектротранс».