В Казани увеличился спрос на свадебные платья почти в 1,5 раза

Казанские невесты стали чаще покупать свадебные платья в июне этого года. Спрос на них увеличился в 1,3 раза. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе AliExpress.

«Спрос на свадебные платья увеличился в первый месяц лета в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на свадебные аксессуары утроился», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, наиболее популярные модели свадебных платьев стоят в районе 7- 25 тыс. рублей с учетом возможности индивидуального пошива по меркам невесты. В этом году девушки Казани предпочтают платья со шлейфом, длинным рукавом и высоким воротом. На втором месте по популярности в Казани — короткие кружевные платья без бретелек. Замыкают тройку лидеров платья с силуэтом «русалка».

Свадебный образ обычно дополняет короткая двухслойная фата с гребнем и ажурные перчатки. Из свадебной обуви этим летом лидируют туфли-лодочки, инкрустированные кристаллами, на высоком каблуке, а среди украшений — ожерелье-чокер с натуральным речным жемчугом, отметили в пресс-службе.

Также в этом году в Казани особенно пользуются спросом аксессуары для праздника: цветочные композиции из искусственных пионов, атласные чехлы на банкетные стулья и столы, а также прожекторы и диско-шары для светомузыки.

Помимо этого, этим летом в Казани вырос спрос на кружевные, пышные платья для девочек (от младенческого возраста до 10 лет). Как заверяют специалисты, такие модели обходятся казанцам в сумму от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.