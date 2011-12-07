В Татарстане значительно вырос спрос на «долевку»

По сравнению с прошлым годом спрос на долевое строительство в Татарстане увеличился на 26%, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Всего в этом году в республике зарегистрировано более 9,6 тыс. договоров долевого строительства. Для сравнения в прошлом году таких договоров было более 7,6 тыс. При этом количество договоров, составленных с привлечением эскроу-счетов, в этом году выросло на 140%.

«В настоящее время в Татарстане строится 70% новостроек с привлечением эскроу. Таким образом, дольщики сохраняют свои денежные средства на этом эскроу-счете до завершения строительства, что является надежной гарантией хранения денег», — отметил замруководителя Управления Росреестра по РТ Линар Гатин