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В Татарстане значительно вырос спрос на «долевку»

Большая часть новостроек республики строится с привлечением эскроу-счетов

По сравнению с прошлым годом спрос на долевое строительство в Татарстане увеличился на 26%, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ. 

Всего в этом году в республике зарегистрировано более 9,6 тыс. договоров долевого строительства. Для сравнения в прошлом году таких договоров было более 7,6 тыс. При этом количество договоров, составленных с привлечением эскроу-счетов, в этом году выросло на 140%. 

«В настоящее время в Татарстане строится 70% новостроек с привлечением эскроу. Таким образом, дольщики сохраняют свои денежные средства на этом эскроу-счете до завершения строительства, что является надежной гарантией хранения денег», — отметил замруководителя Управления Росреестра по РТ Линар Гатин

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