27 августа – День российского кино

«Спутник» 16+

Премьера фильма должна была быть приурочена к Дню космонавтики, однако пандемия нарушила планы: показ картины состоялся онлайн. И вызвал большой интерес у зрителей: а как иначе, если картину назвали «Чужой в СССР». Действие «Спутника» переносит нас в 1983 год. Во время посадки космического корабля происходит некое событие, в результате которого один космонавт погибает, а второй (Петр Федоров) оказывается в центре внимания спецслужб. Ведь он вернулся не один, а с инопланетным спутником, и теперь найти выход из ситуации пытается ученый-нейрофизиолог Татьяна (Оксана Акиньшина).

«Один вдох» 12+

У главной героини этого фильма Марины Гордеевой был реальный прототип – спортсменка Наталья Молчанова, которая занималась фридайвингом (погружениями на большую глубину без дыхательного аппарата) и установила больше 40 мировых рекордов. В фильме рассказана история женщины, которая оказалась на распутье: ей исполнилось 40, от нее ушел муж, дети выросли... Внезапно Марине представляется шанс поменять жизнь: на отдыхе она знакомится с фридайверами, и они предлагают ей попробовать себя в этом спорте. Женщина уезжает из родного города, перебирается в Москву и погружается в новое дело, которое заставляет ей бросать вызов окружающим и себе самой.

«Т-34» 12+

С этого фильма начался 2019 год – картина вышла в кинотеатрах 1 января, и уже в первый день проката кассовые сборы превысили 100 млн рублей. Главный герой Николай Ивушкин (Александр Петров) – молодой танкист, только что выпустившийся из учебки и оказавшийся в мясорубке войны. Ивушкин попадает в плен и оказывается в концлагере. Ему предстоит сыграть роль живой мишени для тренировки немецких танкистов: вместе с экипажем Ивушкин будет находиться в невооруженном танке, на котором немцы будут отрабатывать мастерство. Танкисту удается бежать, и впереди – главная битва с давним противником, немецким танкистом Клаусом Ягером. Сморите на IVI полную режиссерскую версию.

«Робо» 6+

У поколения детей, росших в 80-е, был любимый фильм «Приключения Электроника». «Робо» – это версия истории о дружбе мальчика и робота для нового поколения. Маленький Митя растет чувствительным мечтателем и не очень хочет идти по стопам родителей-ученых (Владимир Вдовиченков и Мария Миронова). А у родителей не хватает времени на собственного сына: они заняты разработкой нового робота-спасателя А-112. Опытный образец проваливает испытания и сбегает от изобретателей. Волей случая он встречается с Митей, который называет его Робо и становится роботу настоящим другом.

«Движение вверх» 6+

На летней олимпиаде в Мюнхене в 1972 году сборная СССР по баскетболу обыграла мировых лидеров – сборную США. И эта победа была тем более невероятной, что произошла она в последние 3 секунды матча. Фильм, посвященный этой легендарной игре, уже в первые дни проката посмотрели больше 700 тысяч зрителей. Главным героем картины стал тренер сборной Владимир Гаранжин (Владимир Машков), который полностью перестроил команду: обновил состав и нашел талантливых игроков не только из ЦСКА, как было раньше, но из клубов всего СССР. Несмотря на проблемы в сборной, Гаранжин настраивает спортсменов только на победу. А те, в свою очередь, помогают тренеру, у которого серьезно болен сын.

«Кома» 16+

Кома – это не просто медицинский диагноз. Авторы фильма переносят зрителя в фантастический мир КОМЫ, который порожден воспоминаниями людей, впавших в пограничное состояние. Главный герой – молодой архитектор (Риналь Мухаметов), переживший аварию и оказавшийся в коме. В мире снов он знакомится с людьми, которые противостоят страшным жнецам, «коматозникам» с мертвым мозгом. Жнецы нападают на остальных обитателей мира КОМЫ, поэтому в нем идет постоянная война. Архитектор присоединяется к отряду бойцов, но в какой-то момент приходит в себя и вспоминает события, предшествовавшие аварии. Теперь мир снов переплетается с реальностью, и архитектор находит способ спасти тех «коматозников», которые стали его друзьями.