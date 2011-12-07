Глава Башкирии поздравил всех татарстанцев со 100-летием ТАССР

Глава Башкортостана Радий Хабиров записал видеопоздравление в честь 100-летия ТАССР. В нем он поздравил всех татарстанцев и пожелал здоровья, процветания и новых достижений.

Основой достижений республики он отметил трудолюбие и талант ее жителей. Благодаря этим качествам свой юбилей Татарстан встречает новыми успехами.

По словам Хабирова, история Татарстана неразрывно связана с судьбой всей страны. Республика дала отечеству выдающихся деятелей науки, образования, культуры, искусства, политики. А также добавил, что «наши братские народы с давних времен живут вместе и искренне радуются успехам друг друга».

«Убежден, что наши отношения и дальше будут крепнуть во благо братских республик», — заключил глава Башкирии.