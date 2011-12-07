Как скорпион в Казани оказался

Жительницу Казани укусил скорпион. Животное притаилось в кисти винограда, купленного в одном из магазинов города. После того как женщина протянула руку оторвать ягоду, почувствовала резкий укол в палец, он сразу же опух. Помощь пострадавшей оказали медики токсикологического отделения 7-й городской больницы Казани. Они рассказали, что единичные случаи подобного рода встречаются, так как немало татарстанцев держат дома экзотических представителей фауны.

Но так и осталось загадкой: как экзотическое для нашей полосы животное очутилось на казанских просторах? «КВ» обратились с этим вопросом к доценту кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николаю Шулаеву.

— Скорпионы по своей природе хищники, питаются насекомыми, беспозвоночными. Им свойственно залезать в жилища человека, на склады, прятаться в трещинах строений, — пояснил Николай Вячеславович. — Видел сам, когда приходилось бывать на Кавказе: поднимаешь в дачном домике половицу — а там скорпион. Самый вероятный вариант развития событий — виноград был собран и некоторое время находился на складе, куда ночью в поисках пищи и забралось животное. Не заметив его, сотрудники упаковали ягоды.

В Поволжье скорпионы, понятное дело, не водятся. Ближайший ареал их обитания — Кавказ, а также Сочи, Краснодарский край, Астраханская область, юг Волгоградской области, Калмыкия. Но, насколько мне известно, этот виноград прибыл из Турции.

По словам Шулаева, случай со скорпионом не настолько уникален. Были примеры, когда в коробке с бананами к нам приезжали живые сверчки или тропические виды тараканов с другими фруктами. Укус скорпиона болезненный, но смертельной опасности не представляет. Наиболее болезненно его переносят дети, нежели взрослые. Если не считать тех видов, которые водятся в глубоких тропиках, откуда нам вряд ли что-то привезут. Бояться есть виноград и другие фрукты в связи с произошедшим не надо — просто стоит быть чуть внимательнее.