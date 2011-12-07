Как в Татарстане создают комфорт для жителей и города, и села

Первопрестольной Татарстана, как и положено по статусу центра республики, первой и достались «сливки» программы развития общественных пространств. За четыре года действия ряда программ реновации города-миллионника появились такие «вишенки на торте» Казани, как парк «Горкинско-Ометьевский лес», приятно удивляет переменами и заброшенный в недавнем прошлом парк им. Урицкого. И такие достопримечательности в виде парков, скверов и сквериков появились в каждом районе столицы!

Есть и над чем поработать. В новом быстро растущем микрорайоне Казани «Салават Купере» жителям очень необходим парк. В обустроенных зеленых территориях нуждается Кировский и Московский районы столицы Татарстана. Серьезной реновации ждет территория, окружающая речной порт Казани. Настала пора приводить в порядок улицы районных центров республики, создавая и в отдаленных от центра поселениях прогулочные бульвары, скверы.

Такова лишь часть намеченных Татарстаном планов по благоустройству общественных территорий республики. Многие из них уже выполнены, с удовлетворением отмечают татарстанцы, а программа улучшения качества жизни в месте проживания каждого из нас тем временем неуклонно движется дальше. Куда?

Начнем с сердца республики - ее столицы.

Речной порт Казани «поплывет» в центр

- Сейчас в городе трудно создать еще один такой яркий объект, как, например, набережная озера Кабан, - рассказал недавно на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айназ Ярмиев. - Если говорить в целом о Казани, в городе будем делать еще 5 - 6 новых проектов. Где? Этот выбор - между предложенными проектами и в каких районах их осуществлять - еще предстоит сделать экспертам.

Отдельная большая тема - территория вокруг речного порта. Она здесь пока сама по себе, обособленно от города, а надо бы ее соединить с центром и сделать большой популярной зоной отдыха горожан на Казанке. Сейчас идет обсуждение предложенных проектов.

Жители «Салават Купере» тоже хотят гулять в парке!

- Вместе с тем в городе остались еще парки, которые также требуют обновления. Построен большой жилой микрорайон «Салават Купере» - его жителям обязательно нужен парк! На окраине Казани, в микрорайоне «Теплоконтроль» на улице Авангардной, скоро откроется прекрасный сквер на месте заброшенного пустыря. На очереди Кировский и Московский районы, они нуждаются в комфортных зеленых зонах. Нам видится, что прекрасным местом сосредоточения культурной жизни Казани предстоит стать территории у «Чаши». Место в самом центре города, удобно для всех, изумительные виды на кремль, Казанку, набережную, - пояснил Ярмиев.

Кстати, продолжая тему набережной озера Кабан, добавим, что строящийся навесной мост через озеро Нижний Кабан возле площади Вахитова полностью будет готов к сентябрю. Парящее над водой сооружение соединит два берега озера и замкнет набережную по кругу. Но к Дню города 30 августа откроют лишь его первую часть.

Где еще Кабан прирастет набережными

А вот эта новость наверняка порадует жителей сразу трех поселков Казани - Первомайского, Калиновского и Борисково, раскинувшихся вдоль озера Средний Кабан. Берега этого огромного водоема в центре города тоже обустроят прогулочной набережной, как и на Нижнем Кабане. Как рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей» Айназ Ярмиев, проектирование набережной уже началось.

Первым делом набережная появится у новой части казанского зоопарка «Река Замбези», затем пешеходными и велосипедными дорожками обустроят и остальные береговые участки озера.

Кстати, набережными в свое время хотели обустроить берега сразу всех трех озер - Нижнего Кабана, Среднего и Верхнего. Проект планировали осуществить еще к Универсиаде 2013 года. Берега Среднего Кабана даже успели дополнительно отсыпать песком и гравием, очистили побережье от уродцев-туалетов тамошних дачников: клозеты стояли аккурат на самом краешке берега и отходы жизнедеятельности попадали сразу в озеро.

Но тут универсиадские деньги вдруг закончились… А вместе с ними и грандиозные планы по строительству набережной на всех трех озерах.

В малых городах Татарстана особое внимание - улицам

После благоустройства парков и скверов в малых городах и сельских поселениях республики начнутся работы на центральной и второй по значимости улицах.

- В малых городах республики идем в сторону улиц - надо обустраивать бульвары, тротуары. Например, в Муслюмово есть территория для Сабантуя, там делаются экотропинки, места для отдыха, - отметил Айназ Ярмиев. - В Балтасях и Альметьевске уже началось благоустройство центральных улиц.

Городские общественные пространства в Татарстане с каждым годом заметно преображаются, превращаясь буквально на глазах в удобные для прогулок и отдыха любимые места горожан и гостей республики. Что важно - внимание уделяется не только крупным значимым городам, таким как Казань, Альметьевск, но и менее крупным поселениям, в числе которых Мамадыш, Лаишево, Тетюши, другие муниципальные образования. Принцип подхода к обустройству един: гулять в парках хотят все! Вне зависимости от местожительства - будь это райцентр или столица рес­публики.

Так на деле воплощается в жизнь Татарстана национальный приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», в котором уделено внимание населенным пунктам с численностью в тысячу жителей и более.

Как почин Татарстана стал национальным проектом России

Именно программа нашей республики стала началом реализации общефедерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - его запустили в 2017 году в России в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Так Татарстан стал наглядным примером и площадкой пилотного проекта страны для всех регионов России.

А началась татарстанская программа благоустройства общественных пространств еще в 2015 году - в те годы на уровне региона. Старт масштабным работам по благоустройству, озеленению положил Указ Президента РТ Рустама Минниханова «Об объявлении 2015 года в Республике Татарстан Годом парков и скверов». Продолжение последовало сразу - 2016-й стал Годом водоохранных зон, 2017-й - Годом экологии и общественных пространств.

В 2017 году программы «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон» объединили в единую программу «Развитие общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан».

Результаты грамотной и планомерной реализации намеченных республикой программ впечатляют. Уже в самом начале масштабного проекта - в 2015 году - благоустроили 140 парков и скверов, в 2016-м к ним добавились 42 парка и 20 прибрежных территорий общей площадью более 5 млн кв. м.

В итоге за четыре года - с 2015-го по 2019-й - в Татарстане обустроено 382 объекта на общую сумму 11,4 млрд рублей. Из них около 8 млрд выделил бюджет Татарстана, еще 3,4 млрд пришли из федерального бюджета.

В текущем году запланировано благоустройство еще 62 объектов на сумму 2,94 млрд рублей. Объекты, намеченные к вводу в эксплуатацию в этом году, закончены в среднем на 65%. Сейчас в них идет установка малых архитектурных форм и оборудования для детских площадок. В 2021 году планируется благоустроить 63 объекта.

Отметим при этом важную деталь. Отличие татарстанской программы от большинства программ других регионов в том, что в республике обустраивают общественные пространства не только в столице и крупных городах, но и в каждом муниципальном образовании! Действительно, приезжая, например, в Лаишево, можно теперь с удовольствием побродить по созданной здесь набережной, любуясь бескрайним Камским морем, а в Тетюшах отдохнуть в уютном парке на местном озере.

Неудивительно, что продуманную организацию комфортного пространства оценили не только жители Татарстана. Воплощенные в реальность проекты парков, скверов и бульваров уже оценили и зарубежные эксперты, подтверждением чему стал ряд полученных Казанью международных архитектурных премий. Так, проект благоустройства набережной озера Нижний Кабан в 2019 году получил международную награду в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design.

Но самая ценная награда - радость перемен в повседневной жизни татарстанцев: казанцев, муслюмовцев, тетюшан…