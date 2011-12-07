«Лодочки» из кабачка для стройности фигуры

Происходит из Северной Мексики (Оахакская долина), где его начали выращивать 5 тысяч лет назад. В Европу этот овощ попал в XVI веке, а в Россию - сравнительно недавно, лет 200 назад. Его привезли, по одним сведениям, из Греции, по другим - из Турции. Как бы то ни было, мы благодарны первооткрывателям этого чудесного овоща, потому что из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, в том числе и десерты. Сегодня поделимся с вами рецептом фаршированных кабачков.

Ингредиенты на 4 порции: молодые незрелые кабачки - 2 шт., говяжий фарш - 400 г, лук репчатый - 1 шт., яйцо - 2 шт., сметана - 1 стакан, горчица - 1 ст. ложка, хмели-сунели - 1 ч. ложка, соль по вкусу.

Кабачки разрезать вдоль пополам и вытащить ложкой мякоть. В чашу блендера положить кабачковую мякоть, нарезанный на кусочки лук и измельчить. Полученную массу добавить в фарш, вбить яйцо, посолить, приправить хмели-сунели и хорошо вымесить. «Лодочки» из кабачка смазать маслом, посыпать солью и заполнить фаршем с горкой.

В миске смешать сметану, горчицу и второе яйцо.

Фольгу нарезать на прямоугольники, по размеру совпадающие с размером «лодочек». Выложить на них заготовки и красиво подобрать края, чтобы кабачок очутился как в сотейнике. Верх «лодочек» щедро смазать сметанным соусом, затем запекать в духовке, нагретой до 180 градусов, час. Подавая, обязательно посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.

К слову, это блюдо идеально вписывается в меню худеющих. Кабачки - сплошная клетчатка, а сметана, мясо, яйцо - белки, благодаря которым мы долго остаемся сытыми. Можно быть спокойным за фигуру и готовить «лодочки» на ужин.

Приятного аппетита!