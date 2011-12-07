Марат Садыков: Мы выдержали этот удар

Об этом в ходе брифинга в Доме Правительства РТ рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

В целом на протяжении последнего десятилетия приоритетом в Татарстане было укрепление здоровья жителей республики, а также повышение эффективности системы здравоохранения, качественная и доступная медицина. На достижение этих задач были направлены программы в сфере здравоохранения.

Так, в 2011–2013 годах модернизация сферы здравоохранения затронула высокотехнологичные медицинские центры — ДРКБ, РКБ, больницу № 7, БСМП Набережных Челнов.

— Это позволило нам создать три зоны для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и организовать доставку туда пациентов из других муниципальных образований, — подчеркнул министр здравоохранения.

С 2012 года в РТ запустили программу модернизации медицинских учреждений первичного звена: строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Вторым этапом стала модернизация амбулаторно-поликлинического звена. Было отремонтировано более 209 поликлиник с оснащением их современной техникой.

В 2019 году запущена программа по созданию передвижных поликлиник, с помощью которых в районах республики проводилась диспансеризация. Обследованием удалось охватить более 30 тысяч татарстанцев.

В прошлом году запустили и пятилетнюю программу по ремонту стационарных лечебных учреждений в районах Татарстана.

В то же время министр с сожалением констатировал, что заболеваемость онкологией растет. В связи с этим идет модернизация основной больницы в Казани, а также профильных медучреждений в Набережных Челнах, Альметьевске.

— В связи с увеличением количества патологий у детей было принято решение о строительстве онкогематологического корпуса при ДРКБ. Он будет запущен в 2021 году, — добавил Марат Садыков.

В то же время, по данным минздрава, в республике удалось снизить смертность от онкологии и повысить выживаемость более 5 лет до уровня в 59%. Последнего показателя удалось достигнуть лишь в двух субъектах страны.

Также реализуются программы, направленные на снижение дефицита кадров в сфере здравоохранения. Например, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предоставляется единовременная выплата от 1 до 1,5 млн рублей для врача, от 500 до 750 тысяч рублей для фельдшера. За несколько лет удалось привлечь на работу 629 врачей и 136 фельдшеров.

— Ни один из субъектов России не сделал такой рывок по ожидаемой продолжительности жизни, как Татарстан: с 2010 года она увеличилась на 4,2 года — до 75 лет. В 2019 году мы зафиксировали самый низкий показатель смертности. Реализация упомянутых мной программ привела к тому, что система здравоохранения стала работать эффективнее и дала соответствующие результаты, — заявил Марат Садыков.

Отдельно глава республиканского минздрава остановился на борьбе с COVID-19.

— Такой проблемы по масштабности, скорости распространения, отсутствию специфического лечения, профилактики и определенного иммунитета не было более 50 лет, со времен пандемии гонконгского гриппа. Мы выдержали этот удар, — резюмировал чиновник.

Марат Садыков заявил, что система здравоохранения не провалилась перед новой инфекцией. За четыре месяца от федерального минздрава было получено аж 7 методических рекомендаций по лечению COVID-19.

При этом вирус основательно повлиял и на первичное звено медицины — весной были приостановлены диспансеризация, вакцинация, амбулаторная сеть работала не в полную силу. Она была заточена на выявление COVID-19 у граждан и перераспределение больных на лечение в стационары.

— На сегодняшний день наша задача — возвращаться в штатный режим работы. Мы постепенно сворачиваем «ковидные» госпитали, а в Казани за 100 дней был возведен новый корпус инфекционной больницы. Серьезный, нужный объект, который сейчас принимает пациентов с инфекционными патологиями, — добавил Марат Садыков.