Минцифры РТ собирается бороться с радиофобией татарстанцев. Об этом пишет ИА «Татар-Информ».

На коллегии по итогам первых шести месяцев текущего года глава ведомства Айрат Хайруллин заявил, что «без доверия населения к безопасности объектов инфраструктуры движение к прогрессу невозможно». Он пояснил, что что российские нормы в части излучения от вышек базовых станций — одни из самых жестких в мире. Уровень излучения, где у жителей находятся окна, сопоставим с микроволновкой.

В связи с этим у населения появляется страх и множество жалоб, поэтому Минцифры РТ намерено принять дополнительные меры. На вопрос что конкретно министерство планирует делать, Хайруллин ответил: «информировать, объяснять, рассказывать, ходить с приемником, с излучателем, с независимыми экспертами».