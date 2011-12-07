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Минцифры РТ: Татарстанцы отказываются от стационарных телефонов в пользу мобильной связи

Число пользователей фиксированного интернета достигло 1,061 млн человек.

Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что жители республики все чаще отказываются от стационарных телефонов в пользу мобильной связи.

На проходящем в IT-парке заседании министерства Яковлев рассказал, что сейчас услугами фиксированной телефонной связи пользуются 649 тыс. абонентов. А число пользователей фиксированного интернета между тем достигло 1,061 млн человек.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в городах и селах Татарстана проведут высокоскоростной интернет.

КВ
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