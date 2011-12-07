Проживающие в ЖК Приволжского района Казани просят не разбивать сквер

Проживающие в ЖК Приволжского района Казани просят властей не разбивать сквер у культурного центра «Чулпан». Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Мнение жильцов «Олимпа» подержал и депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин. По его словам, дорога возле домов узкая, а рядом бегают маленькие дети. Поэтому он предложил написать им обращение на имя мэра Казани.

Окончательного решения по данному проекту в мэрии Казани еще не принято. Он находится на стадии обсуждения.