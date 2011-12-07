Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Проживающие в ЖК Приволжского района Казани просят не разбивать сквер

Мнение жильцов подержал депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин.

Проживающие в ЖК Приволжского района Казани просят властей не разбивать сквер у культурного центра «Чулпан». Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Мнение жильцов «Олимпа» подержал и депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин.  По его словам, дорога возле домов узкая, а рядом бегают маленькие дети. Поэтому он предложил написать им обращение на имя мэра Казани.

Окончательного решения по данному проекту в мэрии Казани еще не принято. Он находится на стадии обсуждения.

КВ
Лента новостей