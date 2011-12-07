Ролик с песней про Нижнекамск набрал почти 3 млн просмотров

В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик с песней про Нижнекамск.

На первых видеокадрах видно, как мужчина в плавках лежит на песке, попивая какой-то напиток. Правда на следующих выясняется, что действие происходит не где-то на пляже, а в городе возле автобусной остановки с рядом стоящими в верхней одежде горожанами.

На заднем фоне звучит песня-пародия в исполнении детского хора из шоу «Слава богу, ты пришёл», записанная на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица».

— Наплевать на Ибицу! Нижнекамск — и биться сердце стало реже, — поётся в песне.

Ролик посмотрели уже 2,6 млн раз. Снято видео, кстати, не в Нижнекамске, а в Челябинске.