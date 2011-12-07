Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ролик с песней про Нижнекамск набрал почти 3 млн просмотров

Действие ролика, однако, происходит не в Нижнекамске, а в Челябинске.

В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик с песней про Нижнекамск.

На первых видеокадрах видно, как мужчина в плавках лежит на песке, попивая какой-то напиток. Правда на следующих выясняется, что действие происходит не где-то на пляже, а в городе возле автобусной остановки с рядом стоящими в верхней одежде горожанами.

На заднем фоне звучит песня-пародия в исполнении детского хора из шоу «Слава богу, ты пришёл», записанная на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица».

— Наплевать на Ибицу! Нижнекамск — и биться сердце стало реже, — поётся в песне.

Ролик посмотрели уже 2,6 млн раз. Снято видео, кстати, не в Нижнекамске, а в Челябинске.

КВ
Лента новостей