Сами себе повара получили награду от «Казанских ведомостей»

Конкурс домашних кулинаров «КВ» объявили с началом самоизоляции, предложив читателям рассказать о своих самых вкусных, оригинальных и быстрых рецептах.

- В самом начале самоизоляции мы дали старт кулинарному конкурсу «Сам себе повар», - рассказала главный редактор «Казанских ведомосте» Венера Якупова. - У нас семейная газета, и мы учли, что наши подписчики и читатели будут заниматься готовкой. Все эти три месяца вы нас радовали своими рецептами - вкусными, оригинальными и быстрыми. Вы порадовали не только нас, но и огромную армию читателей «Казанских ведомостей».

Победители конкурса получили ценные призы от спонсора конкурса - сети магазинов «Посуда центр». В поздравительные наборы вошли 10-литровые кастрюли, формы для запекания и пледы. Управляющий одного из магазинов сети Рустем Гарипов также посетил редакцию «КВ».

- Узнав, что во время самоизоляции газета «Казанские ведомости» проводит кулинарный конкурс, мы с удовольствием откликнулись и предоставили призы. У нас очень большой ассортимент, поэтому мы долго не могли определиться с выбором призов.

Подробности читайте в ближайших выпусках «КВ».