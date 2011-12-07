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Строительство трассы Москва - Казань начнется в 2021 году

Сдать этот мегапроект планируется уже в 2024 году.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство платной трассы Москва - Казань начнется в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что если бы к этому проекту подошли по старым нормативам, то к работе смогли бы приступить только лишь в конце 2022 года, а сдали бы объект только к 2026-му. А так, в силу принятия «транспортного закона», этот мегапроект планируется сдать уже в 2024 году.

Он добавил, что этот закон «положительно воспринят отраслью». 

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