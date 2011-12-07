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Судебные приставы забрали годовалого ребенка у матери и отдали его в опеку

Имевшая ранее судимость женщина не следила за порядком дома и оставляла малышку одну.

Судебные приставы забрали годовалого ребенка у непутевой матери и отдали его в опеку. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Известно, что в доме, где проживали мать с ребенком, было грязно и условия не подходили для жизни девочки. Более того, женщина часто оставляла дочку одну.

Также сообщается, что у жительницы Казани есть еще двое детей, однако она лишена родительских прав. Алименты на содержание детей она не платила, в следствии чего у нее появилась административная и уголовная ответственность.

На данный момент для осмотра годовалую малышку увезли в детскую больницу. Позже она станет жить в доме ребенка.

КВ
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