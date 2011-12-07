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Татарстанцам представили эскизы двенадцати парков вдоль набережной Казанки

Они будут связаны между собой единым маршрутом.

На официальной странице социальной сети Проекта Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки появились эскизы расположенной вдоль нее двенадцати парков.

Согласно концепции будущей набережной, здесь расположатся:

- парк «Старая Казанка» («Иске Казансу») в Адмиралтейской слободе;

- парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив» и неподалеку от парка «Кырлай»;

- парк «Сады у Казанки» от Центра семьи «Казан» до аквапарка «Ривьера»;

- фестивальный квартал у Центрального стадиона;

- парк знаний у Музейного комплекса города Казани (бывшего НКЦ);

- спортивный парк у «Ак Барс Арены»;

- экстрим-парк «Урам» под мостом Миллениум;

- эконабережная на территории Русско-немецкой Швейцарии;

- Савиновский парк;

- парк «Залив Казанки вдоль железной дороги у санатория «Ливадия»;

- экопарк «Су аланы» со стороны аэродрома «Борисоглебское»;

- парк пяти рек.

В перспективе все прибрежные территории реки будут связаны единой системой маршрутов. Планируют создать и отремонтировать 150 километров пешеходных троп, 42 километра веломаршрутов. 

КВ
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