Татарстанцам представили эскизы двенадцати парков вдоль набережной Казанки

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На официальной странице социальной сети Проекта Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки появились эскизы расположенной вдоль нее двенадцати парков.
Согласно концепции будущей набережной, здесь расположатся:
- парк «Старая Казанка» («Иске Казансу») в Адмиралтейской слободе;
- парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив» и неподалеку от парка «Кырлай»;
- парк «Сады у Казанки» от Центра семьи «Казан» до аквапарка «Ривьера»;
- фестивальный квартал у Центрального стадиона;
- парк знаний у Музейного комплекса города Казани (бывшего НКЦ);
- спортивный парк у «Ак Барс Арены»;
- экстрим-парк «Урам» под мостом Миллениум;
- эконабережная на территории Русско-немецкой Швейцарии;
- Савиновский парк;
- парк «Залив Казанки вдоль железной дороги у санатория «Ливадия»;
- экопарк «Су аланы» со стороны аэродрома «Борисоглебское»;
- парк пяти рек.
В перспективе все прибрежные территории реки будут связаны единой системой маршрутов. Планируют создать и отремонтировать 150 километров пешеходных троп, 42 километра веломаршрутов.