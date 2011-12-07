В России создали систему, видящую сквозь стены

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», специалисты из Республики Крым представили проект машинного зрения, которое умеет распознавать объекты сквозь стены, сильный туман и в темное время суток. Система способна «видеть» на расстоянии 300 метров. Действие проекта основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей.

Новую технологию изобретатели из Симферополя готовятся выпустить на рынок в 2021 году, уже поступили предварительные заказы на нее. В первую очередь она призвана помочь автомобилистам и другим участникам движения, сообщает подробности пресс-служба организаторов форума.