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В столице Татарстана состоится первый фестиваль донорского движения «Пульсация»

Мероприятие будет проходить 29 августа на Кремлёвской набережной.

В столице Татарстана состоится первый фестиваль донорского движения «Пульсация». Проходить мероприятие будет на Кремлёвской набережной.

Сообщается, что целью данного проекта является обращение внимания молодежи на важность регулярного и безвозмездного донорства крови. Среди таких участников на сегодняшний день насчитывается более 250 тысяч человек.

Начнет свою программу фестиваль с просветительской программы с лекциями о донорстве и здоровом образе жизни. А через три часа, в 18:00, состоится концерт финалистов творческого конкурса. Вход на мероприятие свободный.

КВ
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