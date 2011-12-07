В столице Татарстана состоится первый фестиваль донорского движения «Пульсация». Проходить мероприятие будет на Кремлёвской набережной.

Сообщается, что целью данного проекта является обращение внимания молодежи на важность регулярного и безвозмездного донорства крови. Среди таких участников на сегодняшний день насчитывается более 250 тысяч человек.

Начнет свою программу фестиваль с просветительской программы с лекциями о донорстве и здоровом образе жизни. А через три часа, в 18:00, состоится концерт финалистов творческого конкурса. Вход на мероприятие свободный.