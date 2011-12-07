Президент Татарстана пообещал построить дорогу в деревне Меретяки

Рустам Минниханов пообещал помочь со строительством дороги в деревне Меретяки Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

«На первых порах дорогу сделаем щебнем, когда он осядет, можно будет асфальтом пройти ” — отметил Минниханов.

Во время встречи с Президентом РТ, директор местной фермы рассказала, что в деревне Меретяки, где находится ее ферма, совсем нет дороги. На просьбу женщины Минниханов моментально откликнулся.

«Будем помогать, потому что мы заинтересованы, чтобы не только крупные, но и были малые более устойчивые хозяйства» — сказал он.