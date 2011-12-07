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Президент Татарстана пообещал построить дорогу в деревне Меретяки

С такой просьбой к Рустаму Минниханову обратилась руководитель местных ферм на встрече в Лаишевском районе.

Рустам Минниханов пообещал помочь со строительством дороги в деревне Меретяки Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

«На первых порах дорогу сделаем щебнем, когда он осядет, можно будет асфальтом пройти ” — отметил Минниханов.

Во время встречи с Президентом РТ, директор местной фермы рассказала, что в деревне Меретяки, где находится ее ферма, совсем нет дороги. На просьбу женщины Минниханов моментально откликнулся. 

«Будем помогать, потому что мы заинтересованы, чтобы не только крупные, но и были малые более устойчивые хозяйства» — сказал он.

КВ
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