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Роспотребнадзор по РТ рекомендовал проведение школьных линеек по параллелям

Родители и персонал школы должны будут находится на праздничном мероприятии в масках.

Школьные линейки в Татарстане должны будут проводить параллелями. Об этом на пресс-конференции сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Формат школьных линеек не поменяется, никаких дополнительных запретов не будет. Мы рекомендуем проведение линеек по параллелям, например, отдельно для 1-х классов и отдельно 11-х классов на улице, если есть желание с приглашением родителей, но они должны присутствовать в масках», — сообщила Авдонина.

На мероприятиях родители должны будут соблюдать дистанцию. 

КВ
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