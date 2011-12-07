Шойгу и Минниханов заложили первый камень в основание Казанского военного госпиталя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт началу строительства Казанского военного госпиталя. В новом лечебном учреждении медицинскую помощь будут получать военнослужащие и их родные.

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с Республиканскими больницами — клинической и детской. Таким образом в этом районе Казани, который часто называют медицинским городком, возникнет еще один своеобразный лечебный комплекс.

​Участок под строительство окружен лесопосадками. Безусловно, это благотворно скажется на восстановлении пациентов. ​Площадь застройки в 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую.

Архитектурный стиль объекта «Хай-тек». Вентилируемые фасады светлых тонов с цветовыми акцентами из различных оттенков. Цоколь — облицовочный кирпич. Кровля — плоская, рулонная с утеплением и водоотведением.

​Палаты с санузлами и душевыми, коридоры и другие места общего пользования отделают материалами, которые создают атмосферу уюта и спокойствия важную для самочувствия и процесса выздоровления больных.

​Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автомобильных дорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха для удобства пациентов и посетителей установят урны и лавочки.