Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей за отказ от локализации баз данных

За отказ от перенесения баз данных на территорию России Таганский районный суд повторно оштрафовал Twitter и Facebook, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«В четверг суд рассмотрел административные протоколы в отношении американских интернет-сервисов Facebook и Twitter, не локализовавших на территории России баз данных пользователей», — говорится на сайте ведомства.

В начале июля Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter новыми штрафами, заявив, что они не подтвердили локализацию данных россиян. Соцсети получили штрафы в размере 17 и 15 млн рублей соответственно.

Напомним, это не первые подобные штрафы для соцсетей. Их также привлекали к административной ответственности в 2019 году. правда, тогда сумма штрафа составила всего 3 тыс. рублей.

Позже Госдума увеличила штрафы и в феврале 2020 года соцсети снова привлекли к ответственности, заплатив в этот раз уже 4 млн рублей.



