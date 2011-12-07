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В Казани приостановили тендер на строительство общежития КНИТУ-КАИ из-за жалобы в антимонопольную службу

Университет планирует возвести кампус на 620 мест.

В Казани приостановили тендер на строительство общежития КНИТУ-КАИ почти за полмиллиарда рублей из-за жалобы в антимонопольную службу. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

По итогам тендера подрядчиком проекта определили компанию «Садака». Организация предлагала выполнить работы за 470 млн рублей вместо стоимости контракта в 471 млн. Помешала строительству жалоба в надзорное ведомство от компании «Джули». По мнению руководства организации, заказчик необоснованно установил ограничение конкуренции по отношению к ее участникам.

КНИТУ-КАИ планирует возвести кампус на 620 мест на пересечении улиц Адоратского и Четаева. В документах тендера запланировано строительство 16-этажного здания с лифтом за 31 млн рублей и благоустройством прилегающей территории за 17 млн рублей.

Кампус общежития на улице Адоратского должны сдать к началу следующего учебного года. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета.

КВ
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