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В Казани пройдет эко-акция на Лесном озере

Принять участие в мероприятии, которое пройдет 3 сентября ,могут все желающие.

В Казани пройдет экологическая акция по очистке Лесного озера. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Прибрежную территорию очистят волонтеры вместе с неравнодушными жителями. К очистке дна водоема привлекут дайверов подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова, отметили в пресс-службе.

Акция начнется 3 сентября в 10 утра на озере Лесном. Принять участие в акции могут все желающие. Перчатки и мешки организаторы предоставят на месте. 

КВ
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