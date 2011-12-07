В Казани пройдет эко-акция на Лесном озере

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В Казани пройдет экологическая акция по очистке Лесного озера. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.
Прибрежную территорию очистят волонтеры вместе с неравнодушными жителями. К очистке дна водоема привлекут дайверов подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова, отметили в пресс-службе.
Акция начнется 3 сентября в 10 утра на озере Лесном. Принять участие в акции могут все желающие. Перчатки и мешки организаторы предоставят на месте.