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В Набережных Челнах определили три места для салют в День республики

Зажигать бенгальские огни можно только на специализированных площадках.

В Набережных Челнах на время праздников 30 августа выделят три места для запуска салютов и фейерверков. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.

Первое место находится на спортплощадке в Парке Победы, второе — на площадке рядом с городским пляжем. За стадионом «Строитель» в поселке Сидоровка будет располагаться третье место. В остальных частях города для безопасности жителей использование пиротехники запрещено.

Также помимо салютов, ограничение распространяется на бенгальские огни, петарды, наземные фейерверки, ракеты и фестивальные шары.

КВ
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