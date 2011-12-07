В Набережных Челнах определили три места для салют в День республики

В Набережных Челнах на время праздников 30 августа выделят три места для запуска салютов и фейерверков. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.

Первое место находится на спортплощадке в Парке Победы, второе — на площадке рядом с городским пляжем. За стадионом «Строитель» в поселке Сидоровка будет располагаться третье место. В остальных частях города для безопасности жителей использование пиротехники запрещено.

Также помимо салютов, ограничение распространяется на бенгальские огни, петарды, наземные фейерверки, ракеты и фестивальные шары.