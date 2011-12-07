В Татарстане пока не планируют возвращаться к выдаче разрешений общепиту на работу ночью

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане не дает приступить к возобновлению по выдаче разрешений общепиту на работу в ночное время. Об этом на пресс-конференции сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы приостановили выдачу разрешений на ночную работу объектов общественного питания. Чтобы получить это разрешение было условие, что привиться должен весь персонал, но с 5 июля выдача таких документов была приостановлена из-за осложнений с эпидситуацией. В августе, несмотря на то, что цифры несколько стабилизировались, но пока динамики к улучшению мы не видим, заболеваемость остается высокой, и это пока не позволяет нам вернуться к вопросу рассмотрения по возобновлению выдачи разрешений», — сообщила спикер.

Она добавила, что откладывает выдачу и не высокие темпы вакцинации.

«В этой связи мы пока не рассматриваем выдачу разрешений общепиту на работу после 12 часов ночи», — отметила Любовь Авдонина.

Напомним, что в Татарстане на сегодняшний день от ковида привилось лишь 33,7% взрослого населения.