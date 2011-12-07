Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«ВКонтакте» вернули функцию прослушивания скачанных песен в офлайн-режиме

Изменения в приложении вступят в силу 30 августа.

«ВКонтакте» вернули функцию, которое позволит скачивать песни и слушать их без интернета. Соответствующая информация появилась в официальном приложении ВКонтакте. 

«Хочется скоротать время в пути и включить любимый плейлист ВКонтакте, но в метро не ловит? Теперь у ваших приключений будет саундтрек даже вдали от цивилизации: по подписке можно будет скачивать песни и слушать их без интернета», — говорится в сообщении. 

Изменения вступят в силу 30 августа, они также коснутся пользователей с подпиской на музыку «ВКонтакте» и BOOM.

КВ
Лента новостей