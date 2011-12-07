«ВКонтакте» вернули функцию прослушивания скачанных песен в офлайн-режиме

«ВКонтакте» вернули функцию, которое позволит скачивать песни и слушать их без интернета. Соответствующая информация появилась в официальном приложении ВКонтакте.

«Хочется скоротать время в пути и включить любимый плейлист ВКонтакте, но в метро не ловит? Теперь у ваших приключений будет саундтрек даже вдали от цивилизации: по подписке можно будет скачивать песни и слушать их без интернета», — говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу 30 августа, они также коснутся пользователей с подпиской на музыку «ВКонтакте» и BOOM.