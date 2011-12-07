Айрат Хайруллин: «Президент в послании затронул важную тему: развитие АПК»

Тема неравномерности развития агропромышленного комплекса в республике, затронутая в послании Президента Татарстана Госсовету РТ, очень важна. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Хайруллин.«Только люди, не знающие сельского хозяйства, не понимают, насколько это капиталоемкая отрасль. Очень наглядная математика: чтобы построить ферму, производящую лишь 20 тонн молока в сутки, нужно инвестировать порядка 700 млн рублей. Это огромные деньги», — привел цифры заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам.В своем послании Госсовету РТ Рустам Минниханов обозначил проблему, когда один район или даже отдельно взятое хозяйство в Татарстане выдает продукции больше, чем несколько расположенных рядом районов. «Это связано, прежде всего, с инвестициями. Те примеры успешных сельхозпроизводителей, которые приводил сегодня Президент, как раз примеры успешных инвестиций. Там действительно были серьезные средства вложены, серьезные технологии привлечены», — уверен Хайруллин.«Совсем недавно я приводил такой пример, что татарстанская компания „Красный Восток Агро“, производит молока больше, чем 56 субъектов России. Можете себе представить? Сегодня в Татарстане есть несколько хозяйств, которые производят молока больше, чем несколько районов, вместе взятых», — сообщил президент национального союза производителей молока.Также Рустам Минниханов уделил большое внимание в послании вопросу воспитания подрастающего поколения. «Были даны задания улучшить систему образования. Речь даже не о совсем недавно обсуждавшихся вопросах изучения татарского языка, речь идет о системе образования вообще», — акцентировал депутат Госдумы.Серьезное внимание, уделяемое в последние годы профобучению, уже приносит свои плоды. Лидер Татарстана отметил растущее число юных татарстанцев — призеров и победителей различных турниров и чемпионатов профессионального мастерства: «Это говорит о том, что в Татарстане получение профессионального образования — в приоритете», — подчеркнул Хайруллин.Третий момент, на котором Айрат Хайруллин заострил внимание во время общения с журналистами, — отношения власти и народа. «На проходящих сейчас выборах в ряде субъектов федерации некоторые действующие губернаторы „пролетели“ с огромным счетом. Это говорит о том, что эти губернаторы оторвались от народа. Народ голосовал протестно. А если мы посмотрим Татарстан, то мы помним, как здесь проходили выборы Президента. У нас, пожалуй, одна из самых больших явок, и большинство поддержало действующего Президента. Это говорит о том, что народ и власть у нас близки», — сказал он.И очень много делается для того, чтобы жители татарстанской глубинки могли пользоваться теми же благами, что и обитатели столицы. «Сегодня практически во всех районных центрах нашей республики построены спорткомплексы. Мало в каких районных центрах нет еще бассейна. Это заставляет позитивно смотреть в будущее. Я считаю, что Президент сегодня и Правительству, и Госсовету, и всем нам дал серьезный толчок для работы в следующем году», — подчеркнул Айрат Хайруллин.