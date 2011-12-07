До конца года в четырех районах Татарстана откроются кинозалы

До конца текущего года в Татарстане планируется открыть четыре кинозала – в Лаишевском, Актанышском, Нурлатском и Нижнекамском районах. Об этом сообщила сегодня на 41-м заседании Госсовета РТ V созыва министр культуры республики Ирада Аюпова.Благодаря реализации федеральной программы по поддержке кинотеатров в малых городах России с численностью населения до 100 и 500 тыс. человек количество муниципальных районов в Татарстане, не охваченных регулярным стационарным кинопоказом, сократилось до пяти, отметила докладчик. «Это Верхнеуслонский, Высокогорский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тукаевский районы. В 2017 году кинопоказ восстановлен в Дрожжановском районе», – добавила она.По словам министра культуры, в период с 2015-го по 2017 год Фонд кино выделил 113 млн рублей на оснащение современным оборудованием 23 кинозалов. «Из них на 1 сентября начали работу 18 модернизированных кинозалов. В результате валовой сбор составил 25,8 млн рублей, количество сеансов превысило 23 тыс., обслужено более 160 тыс. зрителей. Для сравнения: в 2016 году валовой сбор составил 9 млн рублей, количество сеансов – чуть более 6 тыс., было обслужено свыше 32 тыс. зрителей», – констатировала Аюпова.«Сегодня Рустам Нургалиевич в своем послании Госсовету отметил, у нас будут разрабатываться национальные проекты, в том числе “Культура”, по которому одно из направлений – обеспечение услугами кинопоказа всех населенных пунктов с количеством жителей до 100 и 500 тыс. человек», – заметила докладчик.Она также подчеркнула, что в 2017 году по государственному заказу произведены 12 фильмов на общую сумму более 10 млн рублей, до конца текущего года будут созданы еще 11 фильмов. «Предположительно, свыше 36 млн рублей будет направлено на кинопроизводство в 2018 году, – уточнила министр культуры. – Поддержка кинопроизводства осуществляется посредством отбора лучших проектов для предоставления субсидий некоммерческим организациям в сфере кино и анимации в рамках государственной программы».По мнению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, необходимо обратить внимание на воспитательную функцию отечественных фильмов. «Заполонили рынок иностранные фильмы, их много, начиная от фильмов ужасов. И нужны ли они нам? Воспитание патриотизма, гражданской позиции жителей – вот на это нужно обратить внимание. В погоне за деньгами потом дороже обойдется республике эта ситуация. Вот здесь контроль нужно усилить», – заключил он.