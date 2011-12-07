ДРКБ закупила корейские видеокапсулы для обследования кишечника у детей

Детская республиканская клиническая больница закупила корейские видеокапсулы для обследования кишечника у детей с двух лет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением эндоскопии ДРКБ Николай Поляков.«Сама по себе такая процедура применяется нечасто. Раньше капсульная эндоскопия в Татарстане делалась только взрослым, с этого года мы сможем делать ее и детям. До сегодняшнего момента детей, которые нуждались в таком обследовании, мы отправляли к коллегам в Москву и Санкт-Петербург», – отметил медик.Видеокапсула помогает врачам безболезненно для пациента обследовать желудочно-кишечный тракт.Эндокапсулы весят всего три грамма, поэтому, по словам врачей, проглотить ее не составляет труда. В случае индивидуальных проблем с глотанием у ребенка, медики используют эндоскоп, который помогает доставить капсулу в желудок.Видеокапсула передает снимки с помощью специального устройства на планшет или ноутбук врача. Таким образом проглотив капсулу ребенок спокойно может вернуться в палату или даже домой.Процедура поможет врачам диагностировать болезнь Крона, диффузные поражения тонкой кишки, повторяющиеся кровотечения, опухоли и полипы кишечника.К слову, стоит одна такая капсула около 30-40 тысяч рублей. Однако пациентам процедура делается бесплатно в соответствии с официальным медицинским страхованием в России.