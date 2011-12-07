Игорь Бикеев: Жители Татарстана смогут дать установки министерствам на 2019 год

Реализация проекта по публичному формированию целей и задач органов госвласти дает возможность жителям Татарстана участвовать в управлении министерствами. Кроме того, граждане смогут определить направления работы ведомств, дать установки на ближайший год. Об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» проректор по научной работе Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Игорь Бикеев.В Татарстане запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. Принять участие в нем могут все жители республики.Для реализации проекта были определены министерства социального блока, которые чаще всего взаимодействуют с населением. В частности это Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты республики.О том, что татарстанцы будут сами определять приоритетные задачи министерств и ведомств республики, сообщил 24 сентября Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту.«Смысл этого проекта – в максимальной вовлеченности жителей Татарстана в определение целей и задач министерств на предстоящий год. На первом этапе задействованы члены общественных советов при министерствах, эксперты, утвержденные Общественной палатой РТ. Они формируют предложения по целям и задачам, которые рассматриваются общественным советом при ведомстве, а затем будут вынесены на открытое онлайн-голосование. На заседании общественного совета определятся самые главные цели и задачи, которые станут приоритетом органов власти на очередной год. Мы сейчас готовим свои предложения», – рассказал Игорь Бикеев, являющийся экспертом от Министерства образования и науки РТ.По мнению собеседника информагентства, предложения должны быть понятны и актуальны для жителей. Например, по линии Минобрнауки важными для граждан могут быть вопросы обеспеченности детей дошкольным образованием. «Зачастую мамы из-за материального положения вынуждены выходить на работу раньше — до того, как ребенку исполнилось три года. Получается, необходимы места в детских садах. Перед Министерством образования и науки можно поставить задачу — увеличить количество мест в детсадах для детей от полутора до трех лет. Здесь нужно смотреть, какое количество мест можно сделать, в том числе с разбивкой по кварталам. Думаю, это серьезное направление, которое очень многих беспокоит», – пояснил он.Можно рассмотреть различные направления в сфере образования, добавил Бикеев. «Если взять школы, то это обеспеченность учебниками, методиками. Для работодателей важным вопросом является подготовка рабочих кадров. Для этого существуют ресурсные центры. Хочется понять, могут ли они нарастить свои объемы по подготовке. Вопрос в том, какая проблема наиболее актуальна для общества, за какое улучшение люди в первую очередь должны проголосовать. Нужно определять приоритеты, что граждане считают для министерства наиболее важным, какое задание они ему дают», – подчеркнул эксперт.