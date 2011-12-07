Ильдус Мостюков: «Послание Президента РТ – это программа развития Татарстана на 2019 год»

Всеобъемлющей программой социально-экономического развития республики на 2019 год назвал прозвучавшее сегодня послание Президента Татарстана Госсовету РТ Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков.«На мой взгляд, это всеобъемлющая программа социально-экономического развития нашей республики на 2019 год. Здесь сформулированы задачи для реализации этой программы во всех отраслях — экономика, промышленность, сельское хозяйство, строительство», — подчеркнул Мостюков.Он отметил, что программно охвачены все актуальные и жизненно важные для республики вопросы. «Особенно уделено большое внимание вопросам социального развития республики, здравоохранению, образованию», — добавил он.«Реализация этой программы позволит значительно повысить экономический и социальный потенциал нашей республики и повысить рейтинг нашей республики во всей России», — высказал уверенность спикер.