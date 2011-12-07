Медовый месяц едва не оказался испорченным из-за долгов

Начало свадебного отпуска испортил долг в 37 тысяч, который альметьевец набрал по кредиту. Молодого человека, собирающегося с супругой за границу, остановили в аэропорту судебные приставы.То, что у молодожена есть долг, можно было проверить заранее в банке данных исполнительных производств, но он не посчитал нужным это сделать. Перед вылетом выяснилось, что в отношении молодого человека вынесено постановление об ограничении в выезде за пределы страны. Отправиться за границу новоявленной жене пришлось без супруга. Чтобы не остаться без медового месяца, альметьевец как можно быстрее обратился в Альметьевский отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность. Только после этого он смог отправиться на отдых вслед за молодой супругой, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.