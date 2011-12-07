Минтимер Шаймиев: «Это послание Минниханова – уверенность в выбранном республикой пути»

Татарстан выбрал достойный путь в современном мире, и сегодняшнее послание Президента Татарстана Госсовету республики полностью это подтверждает. Такую уверенность высказал Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.«Я как человек, по жизни имеющий отношение не к одному посланию, ставшему уже правилом и признаком государственности, испытываю чувство, что это послание Рустама Минниханова создало уверенность, что мы выбрали путь, адекватный формирующейся в нашей стране рыночной экономике. Я должен сказать, что Татарстан себя нашел, и есть уверенность во всех сферах социально-экономической жизни», — подчеркнул первый Президент Татарстана.«Мы совершенствуемся. Послание пронизано уверенностью на реальной основе видения настоящего и будущего. Это огромное достижение и величайшая ответственность, учитывая то, что республика — один из ведущих регионов России по социально-экономическому развитию. Нужно уметь и задавать тон. Останавливаться нельзя», — уверен Минтимер Шаймиев.Государственный советник РТ отметил, что для того чтобы и в будущем соответствовать высоко поднятой самим же собой планке, Татарстан должен максимально задействовать и научно-технический, и человеческий капитал республики. В том числе и в таком важном деле, как сохранение культурно-исторического наследия, чем уже почти десять лет занимается республиканский Фонд «Возрождение».«Когда мы только начинали этим заниматься, мы говорили, что этим подадим сигнал всему российскому обществу. И так получилось, что благодаря поддержке всего населения, бизнес-структур, причем не только нашей республики, поддержке Президента РФ Владимира Путина и Рустама Минниханова, нам удалось менее чем за 10 лет добиться хороших результатов. И подтверждением этому форум, который недавно проходил у нас по линии ЮНЕСКО», — поделился Шаймиев.Сегодня стремление знать свою историю заметно в каждом населенном пункте: городах, селах, деревнях республики. Но, по мнению Госсоветника РТ, нужен еще один очень важный компонент, а именно духовность.«Работа должна сопровождаться духовностью. Когда спрашивают, что такое счастье, самый верный ответ — это состояние души каждого человека. Чтобы в душе было хорошо. А духовные потребности действительно появляются. У нас есть история, у нас есть предки наши, у нас есть то, что можно и нужно передавать, и так воспитывать нашу молодежь», — подчеркнул Шаймиев.