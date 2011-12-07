Пенсионный фонд - работающим пенсионерам: не попадитесь на уловки мошенников!

- В соответствии с действующим законодательством пенсионер, прекративший трудовую деятельность, начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы, - отметил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.Напоминаем, что в 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три полных месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура занимает также три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.При всех подозрительных случаях Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан рекомендует татарстанцам обращаться на «горячую линию» (843) 27-9-27-27.