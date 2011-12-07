Перец чили не зря едят долгожители

Как сообщает портал «МедикФорум», специалисты проанализировали данные, добытые в ходе крупного исследовательского проекта National Health and Nutritional Examination Survey. Ставшие его участниками люди рассказывали ученым о том, как часто употребляют те или иные продукты питания. За шесть лет исследований почти треть участников (пять из шестнадцати тысяч) умерли.Ученые внимательно проанализировали особенности каждодневного рациона и пришли к выводу, что значительную долю скончавшихся за время проекта добровольцев составляли люди, не любившие и не употреблявшие острую пищу.«Пристрастие к острому перцу связано со снижением риска смерти от всех причин на 36%», - констатировали в итоге авторы работы.Было отмечено, что специи все еще остаются слабоизученным компонентом пищи. Имеющиеся на сегодня сведения позволяют считать, что их регулярное употребление улучшает метаболизм, устраняет окислительное действие свободных радикалов, стимулирует иммунную систему организма более эффективно бороться с патогенами и воспалительными процессами. Возможно, именно этим объясняется обнаруженный учеными эффект от поедания острых блюд.