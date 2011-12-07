Почему нельзя кормить бездомных кошек

Поселок Сухая Река соседствует с несколькими садовыми товариществами - СТ №2 ПО «Элекон», «Садовод №11», СНТ КМПО №7. Как только заканчивается дачный сезон, жители переживают нашествие брошенных кошек и щенят. Кто не страдает любовью к братьям нашим меньшим, давно закрыл собственный участок по всему периметру глухим забором, чтобы ни один четырехлапый не проскользнул. Те, кто неравнодушен к животным, подкармливают оставленных без еды Мурок и Шариков и чаще, чем обычно, пьют валерьянку.- Ну никаких сил нет смотреть в эти голодные глаза! - возмущается жительница улицы Пихтовой Светлана Иванова. - Каждый год одно и то же. Летом дачники приласкают котят, а осенью вышвыривают за участок. У меня уже пять кошек в доме и собака во дворе, все подобранные. Но я не могу бесконечно их жалеть и принимать. Надо как-то привлечь беспечных дачников к ответственности.Светлана подкармливает забредших к ней животинок и старается вывозить их в город, где многоэтажные дома, есть теплые подвалы и помойки. Да, это не лучший вариант, но он дает хоть какую-то надежду выжить студеной зимой и прокормиться. В частном секторе кошек ждет неминуемая гибель - либо от голода, либо от мороза, либо от клыков собак.Щенят, собак тоже ждет невеселая участь, но они стайные животные и вместе наверняка добудут пропитание. Еда с тех же самых помоек, полевые мыши, остатки домашних обедов, которые некоторые поселковые хозяйки выливают в специально поставленную посуду возле ворот. Ветврач-эпизоотолог УВЛ Авиастроительного района Альберт Гарипов прекрасно знает эту проблему. - Привлечь к юридической ответственности дачников, которые приютили на сезон животное, а потом выгнали его, нельзя, - говорит специалист. - А надо бы. Те же собаки, сбившись в стаю, представляют угрозу для населения. В районе Сухой реки обширный лесной массив, не редкость появление лис, зараженных бешенством, которые могут напасть на беспризорных собак. А дальше цепочка может сработать как бикфордов шнур от животного к животному и дойти до человека. И это не единственная инфекция, разносчиками которой могут стать собачьи стаи, не говоря уже о том, что бездомные животные - это потенциальная опасность для человека, особенно для ребенка.Что касается бездомных кошек, то Альберт Гарипов противник того, чтобы дачники их подкармливали.- Если животное родилось в дикой природе, оно по-любому приспособится, будет находить пропитание в лесу и выживет, - объясняет ветврач. - А если кошка какое-то время находилась в домашней среде, то почти 100 процентов, что она не выживет и умрет от холода и голода. Если вы подкармливаете беспризорное животное, то просто обязаны позаботиться о том, где и как оно переживет зиму. Самый оптимальный вариант - взять кота или кошку домой, стерилизовать или кастрировать, сделать все прививки и оставить у себя жить. И больше никогда не подкармливать, не привечать одичавших котят. Для них это верная смерть.