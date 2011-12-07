Представители WorldSkills Kazan 2019 поделятся опытом с организаторами мирового чемпионата в Шанхае (который состоится в 2021-м). Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.«Мы обсудили варианты дальнейшего взаимодействия, обменялись контактами, поговорили о программе „Обозреватель“, которая поможет нам поделиться опытом с нашими коллегами. Обе стороны настроены на тесное сотрудничество», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиля Губайдуллина.Встреча сторон состоялась в Будапеште, где сейчас проходит чемпионат EuroSkills.Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 года в Казани представлен на EuroSkills выставочной экспозицией, которая разместилась на объекте соревнований. На стенде можно совершить виртуальный тур по Казани, увидеть презентацию проекта WorldSkills Kazan 2019, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению татарских национальных блюд.