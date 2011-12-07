Разиль Валеев: Стратегия развития татарского народа — необходимый документ

Стратегия развития татарского народа — необходимый документ, заявил председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном Послании Госсовету РТ отметил, что «затягивание принятия „Стратегии развития татарского народа“ нас совсем не красит».«Данный вопрос мы поднимаем давно. О том, что „Стратегия развития татарского народа“ должна быть принята, мы заявляли и в своем комитете, и во Всемирном конгрессе татар. Действительно, это очень нужный документ. Речь идет о будущем татарского народа. Особенно в сегодняшней ситуации довольно остро стоят проблемы национальной школы, языков. Вопрос стратегии развития татарского народа возник вновь, и это очень правильно. Если не сделаем этот вопрос приоритетным и не решим его, то не сможем представить будущее татарского народа. Президент сказал, что ответственность за создание Стратегии возлагается на Всемирный конгресс татар, но конгресс в одиночку может и не справиться, нужны также властные, государственные структуры, ресурсы. Мы в комитете это обсудим. В документе должны быть отображены вопросы и образования, и культуры, духовной жизни и науки. Все относящиеся к нашему комитету сферы должны внести свой вклад в решение этого вопроса», — сказал Разиль Валеев.