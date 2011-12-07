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Сотрудники ГИБДД зафиксировали 47 нарушений ПДД водителями автобусов за два дня

Нарушения зафиксировали в рамках рейда «Контрольный рейс».
Госавтоинспекторы в гражданском садились на автобус в начале маршрута и ехали до конечной остановки, по пути фиксируя все нарушения. На конечной автобус поджидали сотрудники в форме, которые по итогам поездки «тайного агента» составляли протоколы об административных нарушениях.Самыми популярными нарушениями ПДД стали нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Помимо этого водители не раз злоупотребляли разговорами по телефону. Рейд проходил 25 и 26 сентября.
КВ
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