Сотрудники ГИБДД зафиксировали 47 нарушений ПДД водителями автобусов за два дня

Госавтоинспекторы в гражданском садились на автобус в начале маршрута и ехали до конечной остановки, по пути фиксируя все нарушения. На конечной автобус поджидали сотрудники в форме, которые по итогам поездки «тайного агента» составляли протоколы об административных нарушениях.Самыми популярными нарушениями ПДД стали нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Помимо этого водители не раз злоупотребляли разговорами по телефону. Рейд проходил 25 и 26 сентября.